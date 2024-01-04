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«Пари НН» и «Факел» хотят купить Рыбчинского у «Локомотива»

«Пари НН» и «Факел» хотят купить Рыбчинского у «Локомотива»
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«Локомотив» выставил на трансфер футболиста Дмитрия Рыбчинского. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Полузащитником интересуются «Факел» и «Пари НН».

Рыбчинскому 25 лет, он является воспитанником футбольного клуба «Локомотив». За первую команду полузащитник начал играть в 2015 году, в нынешнем сезоне Дмитрий провёл восемь игр в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рыбчинского в € 1,2 млн.

«Локомотив» после 18 туров Российской Премьер-Лиги занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Динамо» на выезде.

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Источник: «Локомотив» активно следит за защитником «Аданы» Гравильоном
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