Куликов из «Локомотива» может перейти в «Ахмат» или «Сочи»

«Локомотив» выставил на трансфер футболиста Даниила Куликова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Полузащитником интересуются «Ахмат» и «Сочи».

Даниилу Куликову 25 лет, он является воспитанником футбольного клуба «Локомотив». За первую команду полузащитник начал играть в 2017 году. В нынешнем сезоне Куликов провёл четыре матча за железнодорожников в рамках Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 700 тысяч.

«Локомотив» после 18 туров Российской Премьер-Лиги занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Динамо» на выезде.