Санчо близок к переходу в «Боруссию», Джейдон может присоединиться к «шмелям» уже завтра

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо завершает переход в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Уже в эту пятницу англичанин может стать игроком «шмелей», сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.

По информации источника, сделка близка к завершению, сторонам осталось уладить последние детали, после чего футболист сможет перебраться в «Боруссию»

Напомним, Джейдон перестал попадать в заявку «красных дьяволов» после того, как в конце августа поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Ранее в своей карьере 22-летний англичанин уже выступал за дортмундскую «Боруссию», откуда и перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. В нынешнем сезоне игрок провёл только три игры в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.