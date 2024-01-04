Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Санчо близок к переходу в «Боруссию», Джейдон может присоединиться к «шмелям» уже завтра

Санчо близок к переходу в «Боруссию», Джейдон может присоединиться к «шмелям» уже завтра
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо завершает переход в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Уже в эту пятницу англичанин может стать игроком «шмелей», сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.

По информации источника, сделка близка к завершению, сторонам осталось уладить последние детали, после чего футболист сможет перебраться в «Боруссию»

Напомним, Джейдон перестал попадать в заявку «красных дьяволов» после того, как в конце августа поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Ранее в своей карьере 22-летний англичанин уже выступал за дортмундскую «Боруссию», откуда и перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. В нынешнем сезоне игрок провёл только три игры в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
«Боруссия» Дортмунд заплатит «Манчестер Юнайтед» за аренду Санчо € 3 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android