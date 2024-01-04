Мбаппе — о Месси: скучаю по возможности играть рядом с Лионелем

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что скучает по возможности играть рядом с аргентинским форвардом Лионелем Месси, который сейчас выступает за американский «Интер Майами».

«Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси. Такой нападающий, как я, который любит поглощать пространство, чувствует рядом с ним уверенность в том, что получит мяч. Это роскошь, которую может дать практически только он один», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, Месси покинул «ПСЖ» на правах свободного агента минувшим летом и подписал контракт с «Интер Майами». В Париже аргентинский нападающий провёл два года, дважды выиграл вместе с «ПСЖ» чемпионат Франции и стал победителем Суперкубка страны.