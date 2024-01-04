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«Это мэтр нашего футбола». Сергей Юран поздравил Олега Романцева с 70-летним юбилеем

«Это мэтр нашего футбола». Сергей Юран поздравил Олега Романцева с 70-летним юбилеем
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поздравил бывшего наставника «Спартака» Олега Романцева с днём рождения.

«Это мэтр советского и российского футбола. Для меня Олег Иванович один из великих тренеров на постсоветском пространстве. Хотелось бы пожелать крепкого здоровья, долголетия. Буду звонить и поздравлять», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Романцев выступал за «Спартак», будучи футболистом. Большинство матчей в своей игровой карьере будущий тренер провёл именно за красно-белых. В качестве тренера Романцев вернулся в «Спартак» в январе 1989 года. Также в этом клубе легенда российского футбола в разное время исполнял обязанности президента и советника клуба. При Романцеве в качестве тренера «Спартак» восемь раз стал чемпионом России, трижды одерживал победу в Кубке страны.

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