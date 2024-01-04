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Радченко: Кассьерра — один из лучших нападающих в РПЛ, он будет продолжать прогрессировать

Радченко: Кассьерра — один из лучших нападающих в РПЛ, он будет продолжать прогрессировать
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о действующем форварде сине-бело-голубых Матео Кассьерре. Он высоко оценил способности колумбийца.

«Я прекрасно знал, кто такой Кассьерра и на что он способен. В «Сочи» по его характеристикам он был хорошим нападающим. Прекрасно понимаю, что был период адаптации, который затянулся, но это нормально. Давайте вспомним того же Малкома, у которого тоже не всё получалось после прихода в «Зенит». Была заплачена очень большая сумма денег, поначалу многие говорили, что это провальный трансфер. Но потом он себя раскрыл. Кассьерра — один из лучших нападающих в РПЛ. Только будет продолжать прогрессировать», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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