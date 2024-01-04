Тренер «Жироны» Мичел: наша цель не победа в Ла Лиге, а квалификация в еврокубки

Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель рассказал о целях своей команды в текущем розыгрыше испанской Примеры.

«Победа в чемпионате – это не наша цель. На данный момент мы просто двигаемся от матча к матчу с намерением побеждать. Команда хочет попасть в еврокубки. Это уже впишет нас в историю.

Еврокубки – наша главная мечта. Бороться с «Реалом» нам не по силам. Очень сложно из матча в матч набирать столько же очков, как и этот великий клуб», — приводит слова Мичела Анхеля Marca.

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На данный момент «Жирона» располагается на второй строчке испанской Ла Лиги, уступая «Реалу» лишь по дополнительным показателям. В активе у подопечных Мичела Анхеля 48 очков после 19 туров. Команда в этих играх потерпела лишь одно поражение (0:3 от «Реала» в 8-м туре).