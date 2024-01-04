Ушёл из жизни тренер «Балтики» Леонид Ткаченко

Сегодня, 4 января, ушёл из жизни Леонид Ткаченко, который входил в тренерский штаб «Балтики». Причины кончины специалиста не уточняются. Ткаченко ушёл из жизни в возрасте 70 лет.

«Сегодня утром перестало биться сердце Леонида Ивановича Ткаченко… Заслуженный Балтиец, великий человек. Имя Леонида Ткаченко вписано в историю калининградского футбола золотыми буквами навечно. Светлая память!» — написала пресс-служба калининградцев в клубном телеграм-канале.

Напомним, Ткаченко вошёл в тренерский штаб Сергея Игнашевича в прошлом сезоне. Он помог клубу вернуться в Российскую Премьер-Лигу. Леонид Ткаченко является рекордсменом по числу матчей среди всех тренеров «Балтики». Помимо калининградского клуба, специалист работал в «Соколе», «Динамо» из Санкт-Петербурга, «Анжи» и ряде других клубов.