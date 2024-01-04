«Манчестер Юнайтед» прервал аренду Регилона

«Манчестер Юнайтед» активировал опцию досрочного прекращения арендного соглашения с испанским защитником Серхио Регилоном. Игрок вернётся в расположение «Тоттенхэма» в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

В текущем сезоне защитник принял участие в 12 матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Регилон выступает за «Тоттенхэм» с 2020 года. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что Регилон не задержится в «Тоттенхэме» после возвращения из «Манчестер Юнайтед» и в ближайшее время снова будет отправлен в аренду.