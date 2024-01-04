Андрей Кобелев: Тюкавин регулярно играл, но сейчас превратился в лидера «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о прогрессе нападающего бело-голубых Константина Тюкавина. По мнению специалиста, Тюкавин стал лидером «Динамо». Также Кобелев выделил молодого футболиста ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Для меня открытие первой части сезона в РПЛ — Тюкавин. Считаю, что он очень хорошо себя зарекомендовал. Ещё из молодых можно выделить Файзуллаева из ЦСКА, пару ребят из «Крыльев». Тюкавин уже регулярно играл, но сейчас превратился в лидера «Динамо». Тренер-открытие? Тренеров я не обсуждаю. Вообще, оценки тренерам, футболистам, командам всегда надо давать в конце сезона», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.