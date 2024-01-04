В РПЛ отреагировали на новость о смерти тренера «Балтики»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги отреагировала на новость о смерти тренера «Балтики» Леонида Ткаченко. Напомним, сегодня, 4 января, специалист скончался в возрасте 70 лет.

«Сегодня не стало легенды калининградского футбола, тренера Леонида Ивановича Ткаченко. Леонид Иванович первым вывел «Балтику» в Высшую лигу и привёл к седьмому месту в сезоне-1996. Под его руководством калининградцы впервые сыграли в еврокубках. Позже уже в тренерском штабе Сергея Игнашевича Леонид Ткаченко помог «Балтике» вернуться в РПЛ. Приносим свои соболезнования родным и близким Леонида Ивановича», — написала пресс-служба РПЛ в телеграм-канале лиги.

Стоить отметить, что память Ткаченко также почтила пресс-служба Первой лиги.

«Сегодня ушёл из жизни знаковый для калининградского футбола тренер Леонид Иванович Ткаченко. Леонид Иванович выигрывал Первую лигу СССР ещё в качестве игрока в 1981-м. В 1995-м он выиграл уже российскую Первую лигу как тренер «Балтики». Приносим свои соболезнования родным и близким Леонида Ивановича», — написано в телеграм-канале Первой лиги.