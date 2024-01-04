Защитник «ПСЖ» Шкриньяр может пропустить остаток сезона

Центральный защитник «ПСЖ» и сборной Словакии Милан Шкриньяр, скорее всего, не появится на поле до конца текущего сезона. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, игрок обороны получил серьёзное повреждение лодыжки в матче за Суперкубок Франции с «Тулузой» (2:0). Словак гарантированно будет находиться вне строя на протяжении нескольких месяцев. Срок отсутствия защитника может увеличиться, если медицинский штаб парижан примет решение о необходимости операции.

Шкриньяр перешёл в «ПСЖ» из «Интера» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провёл за парижан 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.