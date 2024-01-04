Тарханов: с Романцевым дружим с 14 лет и ни разу не ругались! Пожелал ему здоровья

Экс-наставник ряда клубов Российской Премьер-Лиги Александр Тарханов высказался о взаимоотношениях с бывшим главным тренером московского «Спартака» Олегом Романцевым. Напомним, известному российскому специалисту в четверг, 4 января, исполнилось 70 лет.

«Олега Ивановича уже поздравил. Пожелал здоровья — это самое главное. Всего самого лучшего в жизни. О нём можно говорить и не только в такой день. Мы с ним дружим с 14 лет и ни разу не ругались! О Романцеве могу сказать только всё самое хорошее.

Конечно, это очень большая личность для российского футбола. Он порядочный человек. Жаль, что он рано закончил тренировать, но тут я просто знаю обстоятельства. А так, он до сих пор остаётся таким же хорошим человеком, каким был, когда мы только встретились. Самое главное — здоровья», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.