Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Черышев: летом рассмотрю предложения из РПЛ

Денис Черышев: летом рассмотрю предложения из РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев заявил, что следующим летом готов рассмотреть все предложения, в том числе от клубов из Российской Премьер-Лиги. Также Черышев рассказал, когда был наиболее близок к переезду в чемпионат России.

«Входит ли Россия в число вариантов для продолжения карьеры следующим летом? Это надо спросить у клубов РПЛ, будет ли у них интерес ко мне (улыбается). Конечно, все [предложения] рассмотрю. Дома решим, как дальше продолжать карьеру. Я чувствую себя хорошо, хотелось бы ещё много лет играть в футбол.

Когда я был ближе всего к переезду в РПЛ? Наверное, это был период до пандемии. Интерес от топ-клубов РПЛ. Но тогда у меня оставался ещё один год по контракту с «Валенсией», мне было там комфортно, я не хотел менять Испанию на российский чемпионат», — приводит слова Черышева «РИА Новости Спорт».

Напомним, 33-летний Черышев выступает в составе итальянской «Венеции» с 2022 года. Ранее россиянин успел поиграть за мадридский «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». Также Денис выступает за сборную России.

Материалы по теме
«Я не чувствовал себя ущемлённым». Черышев — об отношении к россиянам в Венеции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android