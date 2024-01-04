Холанд восстановился от травмы и приступил к тренировкам с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вернулся в строй после месячного отсутствия из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

По информации источника, норвежец уже начал тренировочные занятия с общей группой. Форвард не появлялся на поле с начала декабря из-за повреждения ноги.

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл за «горожан» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 40 очков после 19 туров. В следующем матче турнира «горожане» на выезде сразятся с «Ньюкаслом».