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Регилон: для меня было честью играть за такой клуб, как «Манчестер Юнайтед»

Регилон: для меня было честью играть за такой клуб, как «Манчестер Юнайтед»
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Левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон поделился эмоциями от выступления за «Манчестер Юнайтед». Напомним, испанец играл за «красных дьяволов» на протяжении последних шести месяцев на правах аренды. В четверг, 4 января, стало известно о досрочном возвращении футболиста в «Тоттенхэм».

«Было здорово играть за «Манчестер Юнайтед». Я просто хочу сказать спасибо команде, болельщикам и моим товарищам по команде. Для меня было честью выступать в футболке такого большого клуба. Я желаю «красным дьяволам» всего самого наилучшего», — написал Регилон в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Регилон принял участие в 12 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт игрока с «Тоттенхэмом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость защитника, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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