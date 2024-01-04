Регилон: для меня было честью играть за такой клуб, как «Манчестер Юнайтед»

Левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон поделился эмоциями от выступления за «Манчестер Юнайтед». Напомним, испанец играл за «красных дьяволов» на протяжении последних шести месяцев на правах аренды. В четверг, 4 января, стало известно о досрочном возвращении футболиста в «Тоттенхэм».
«Было здорово играть за «Манчестер Юнайтед». Я просто хочу сказать спасибо команде, болельщикам и моим товарищам по команде. Для меня было честью выступать в футболке такого большого клуба. Я желаю «красным дьяволам» всего самого наилучшего», — написал Регилон в соцсети Х (ранее Twitter).
В текущем сезоне Регилон принял участие в 12 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт игрока с «Тоттенхэмом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость защитника, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.