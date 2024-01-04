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Алдонин: в РПЛ нет явных аутсайдеров — все цепляются и отбирают очки друг у друга

Алдонин: в РПЛ нет явных аутсайдеров — все цепляются и отбирают очки друг у друга
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Бывший футболист ПФК ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Явных аутсайдеров в РПЛ нет — все отбирают друг у друга очки, цепляются. Да и не хотелось бы кому-то предрекать борьбу за выживание. Хочется отметить тех, кто радует в этом сезоне.

С точки зрения результата [это] «Краснодар». Галицкий давно заслужил, потому что вкладывает в клуб всю душу. Этот промежуточный результат, которого они достигли — огромный плюс для города, болельщиков. Это очень сбалансированная команда, которая показывает качественный футбол. И делает это не время от времени, а регулярно», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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