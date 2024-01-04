Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев подвёл итоги 2023 года для российского футбола. Он не смог выделить какое-то событие, которое встряхнуло бы отечественный футбол и повлияло на него в положительном ключе. В то же время Ловчев отметил, что уровень команд РПЛ выравнивается, а это, в свою очередь, влияет на зрелищность матчей.

«Чего-то нового, необычного, что двигало бы наш футбол вперед, не увидел. Не вернулись мы и в международный футбол, бан продолжился. Из того, что осталось как прежде — в футболе по-прежнему есть деньги. Это позволяет закупать иностранцев в большом количестве, что контрастирует с тем, что я постоянно слышу применительно к нынешней ситуации — ставке на своё, реализации шанса. Ничего этого нет. Мы смотрим одно и то же — есть деньги, люди набирают иностранцев и решают свои личные задачи. Завтра эти люди уйдут, сменят сферу деятельности, а в футболе ничего нового не останется.

Событие года в нашем футболе? Не было чего-то одного, что бы встряхнуло наш футбол и заставило говорить о нём спустя годы. Годы, как правило, запоминались событиями в международном футболе с нашим участием, но сейчас мы забанены. В целом я бы сказал так — наш футбол постепенно меняет своё направление. Все играют на чужие ворота, в атаку. Много непредсказуемых матчей, — бывают крупные счета, но в целом я вижу, что ситуация в лиге выравнивается. Мало матчей с предсказуемым исходом, что хорошо для лиги в целом», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.