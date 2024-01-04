«Есть проблемы». Ловчев высказался о тренерской школе в России

Ветеран «Спартака» и всего отечественного футбола Евгений Ловчев высказался о тренерской школе в России. По его мнению, в чемпионате страны ограниченный выбор доморощенных тренеров, а также есть проблема с подготовкой новых тренерских кадров.

«Пошли разговоры про тренерскую школу. Есть ли она в России, что это такое и как это проявляется. Вспоминаем опыт чемпионата СССР, где было достаточно много классных тренеров. И стиль игры, стиль подготовки футболистов был разным. Команды отличались друг от друга, что делало чемпионат очень зрелищным. Сейчас все играют плюс-минус одинаково. Понятно, что условия разные, что календарь другой, но я вижу, что выбор тренеров у нас ограничен. Есть проблема с их подготовкой», — написал Евгений Ловчев в своём телеграм-канале.