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«Есть проблемы». Ловчев высказался о тренерской школе в России

«Есть проблемы». Ловчев высказался о тренерской школе в России
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Ветеран «Спартака» и всего отечественного футбола Евгений Ловчев высказался о тренерской школе в России. По его мнению, в чемпионате страны ограниченный выбор доморощенных тренеров, а также есть проблема с подготовкой новых тренерских кадров.

«Пошли разговоры про тренерскую школу. Есть ли она в России, что это такое и как это проявляется. Вспоминаем опыт чемпионата СССР, где было достаточно много классных тренеров. И стиль игры, стиль подготовки футболистов был разным. Команды отличались друг от друга, что делало чемпионат очень зрелищным. Сейчас все играют плюс-минус одинаково. Понятно, что условия разные, что календарь другой, но я вижу, что выбор тренеров у нас ограничен. Есть проблема с их подготовкой», — написал Евгений Ловчев в своём телеграм-канале.

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