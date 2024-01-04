Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ в декабре

Официальный сайт английской Премьер-лиги объявил имена кандидатов на приз лучшему тренеру декабря. На награду претендуют следующие специалисты: Юрген Клопп («Ливерпуль»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Андони Ираола («Борнмут») и Дэвид Мойес («Вест Хэм»).

Голосование продлится до понедельника, 8 января. Голоса болельщиков будут объединены с мнением группы футбольных экспертов. Победитель будет объявлен на следующей неделе. В ноябре 2023 года игроком месяца в АПЛ был признан центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, а лучшим тренером — наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

На данный момент в чемпионате Англии лидирует «Ливерпуль», набравший 45 очков после 20 туров. На второй строчке располагается «Астон Вилла», уступающая мерсисайдцам три очка. Ранее стали известны имена претендентов на приз лучшему футболисту АПЛ в декабре.