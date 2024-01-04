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Во Франции расследуют коррупционный скандал вокруг исторического трансфера Неймара в «ПСЖ»

Во Франции расследуют коррупционный скандал вокруг исторического трансфера Неймара в «ПСЖ»
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Во Франции начали расследование коррупционного скандала вокруг исторического трансфера бразильского футболиста Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Отчёт о расследовании опубликовало издание Libération.

Согласно сведениям источника, в коррупционной схеме подозреваются бывший вице-президент Французской ассамблеи Юг Ренсон и бывший директор «ПСЖ» по связям с общественностью Жан-Марьял Рибес, который мог использовать своё положение для получения конфиденциальной информации. Ренсона подозревают в том, что он мог повлиять на снижение налогов в сделке по Неймару. Взамен парламентарий якобы получил от «ПСЖ» билеты на матчи и ряд других привилегий.

В качестве доказательств в этом расследовании используются переписки фигурантов дела.

Напомним, трансфер Неймара в «ПСЖ» по-прежнему остаётся самым дорогим в истории футбола. «Барселона» получила за бразильца € 222 млн.

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