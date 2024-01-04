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Жиру может уйти из «Милана» на правах свободного агента

Жиру может уйти из «Милана» на правах свободного агента
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру может не продлить контракт с итальянским клубом и покинуть команду предстоящим летом на правах свободного агента, сообщает Football Italia.

По информации источника, французский форвард пока не определился со своим будущим. 37-летний футболист хочет систематически появляться в стартовом составе команды, однако руководство миланцев не может дать ему такие гарантии. Отмечается, что у возрастного нападающего есть предложения от клубов из МЛС.

Жиру выступает за «Милан» с 2021 года. В этом сезоне форвард провёл за «россонери» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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