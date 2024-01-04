Сёмин: РФС делает всё возможное для возвращения российского футбола на международную арену

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин считает, что Российский футбольный союз делает всё возможное для возвращения российского футбола на международную арену.

«Трудно ответить на вопрос о возможном возвращении российского футбола на международную арену в 2024 году. РФС делает для этого всё возможное. Они держат этот вопрос на контроле, постоянно происходит взаимодействие», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная России не играла в официальных матчах с ноября 2021 года. В феврале 2022-го российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров на неопределённый срок из-за политической ситуации в мире. В связи с этим рассматривался вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.