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Сёмин: РФС делает всё возможное для возвращения российского футбола на международную арену

Сёмин: РФС делает всё возможное для возвращения российского футбола на международную арену
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин считает, что Российский футбольный союз делает всё возможное для возвращения российского футбола на международную арену.

«Трудно ответить на вопрос о возможном возвращении российского футбола на международную арену в 2024 году. РФС делает для этого всё возможное. Они держат этот вопрос на контроле, постоянно происходит взаимодействие», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная России не играла в официальных матчах с ноября 2021 года. В феврале 2022-го российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров на неопределённый срок из-за политической ситуации в мире. В связи с этим рассматривался вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

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