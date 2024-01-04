Тьяго Силва: футбол в АПЛ мне никогда не нравился, не думал, что буду играть здесь

Защитник «Челси» Тьяго Силва заявил, что до перехода в лондонский клуб ему не нравился тот футбол, которые демонстрировали команды, играющие в английской Премьер-лиге.

«При всём моём уважении это тот футбол, который мне не нравился. До перехода сюда я думал, что в нём много борьбы в воздухе и игры по принципу «беги туда, борись здесь».

Мне никогда не нравился такой стиль игры, хотя я хорошо ориентируюсь в воздухе. Не думал, что буду играть здесь.

Думаю, один из тех, кто несёт ответственность за изменение футбола в АПЛ, это Пеп Гвардиола, не так ли? Он больше заточен на саму игру. Это футбол, который является прекрасным для просмотра. С того момента я заинтересовался английским футболом. Поэтому когда пришло предложение от «Челси», я не думал дважды», — приводит слова Силвы ESPN.

Напомним, Силва перешёл в лондонский клуб летом 2020 года. За этот период он принял участие в 137 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024-го.