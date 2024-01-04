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«Это мой дом». Мхитарян — о продлении контракта с «Интером»

«Это мой дом». Мхитарян — о продлении контракта с «Интером»
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян ответил на вопрос о том, что для него значит продление контракта с миланским клубом до 2026 года.

«Это значит, что «Интер» — мой дом, и я рад быть здесь. Говоря об этом, я имею в виду многое — не только товарищей по команде, но и болельщиков, работников клуба. Я буду выступать за команду до тех пор, пока мне не исполнится 37 лет, и сделаю всё для того, чтобы держать себя в форме. Я играл в больших европейских клубах и могу сказать, что «Интер» находится на том же уровне, что и элита футбола», — приводит слова Мхитаряна La Gazzetta dello Sport.

Напомним, армянский футболист выступает за «Интер» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за миланскую команду 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

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