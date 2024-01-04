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Клуб из второй лиги Саудовской Аравии с бюджетом в $ 2 трлн намерен купить Де Брёйне

Клуб из второй лиги Саудовской Аравии с бюджетом в $ 2 трлн намерен купить Де Брёйне
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Саудовский футбольный клуб «Аль-Кадсия», в нынешнем сезоне выступающий во второй лиге этого государства, рассматривает полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне в качестве главной цели на летнее трансферное окно. Об этом сообщает City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Аль-Кадсия» планирует создать ещё один серьёзный футбольный проект в Саудовской Аравии, на реализацию которого может быть выделено порядка $ 2 трлн. Именно в такую сумму оценивается финансовое состояние владельцев этого клуба.

Напомним, в начале сезона появлялись слухи о том, что саудовские клубы заинтересованы в бельгийском полузащитнике, однако его окружение заявило, что он не намерен уходить из «Манчестер Сити».

Действующий контракт 32-летнего игрока с английским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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