Агент Сафонов ответил, какой клуб РПЛ должен стать активным в зимнее трансферное окно

Футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, какая команда должна стать самой активной в зимнее трансферное окно, а также высказался о трансферных планах клубов РПЛ.

«Кто должен стать самым активным в это трансферное окно? Сейчас «Зенит» включается в работу. Им в этом плане проще всего, потому что финансовая подушка хорошая. «Спартак»? Думаю, они много игроков брать не будут, ищут хорошего нападающего. «Динамо» укомплектовано процентов на 80. «Краснодар» тоже будет усиливаться точечно. Да и со всеми событиями и кризисами никто сильно тратиться не будет», — приводит слова Сафонова «Татар-информ».

Напомним, таблицу Российской Премьер-Лиги сейчас возглавляет «Краснодар» — у «быков» 38 очков за 18 матчей чемпионата. На втором месте располагается «Зенит». В активе сине-бело-голубых 36 очков за аналогичное количество игр. Замыкает тройку московское «Динамо», набравшее 32 очка за 18 встреч. «Спартак» занимает пятое место, у красно-белых 30 очков.