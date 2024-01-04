Роман Широков объяснил, почему «Зенит» делает ставку на бразильцев

Генеральный директор клуба Второй лиги «Леон Сатурн», бывший футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков рассказал, почему сине-бело-голубые делают ставку на иностранных игроков, а именно на бразильских футболистов.

«У «Зенита» в стартовом составе порой играют только два россиянина, один из них вратарь. Нормально, что клуб делает такую ставку на иностранцев? Это и есть тот самый прагматизм. Они же хотят выигрывать. У них нет цели показывать сверхъяркий футбол, хотя в Питере это любят.

Просто бразильцы добавляют красок. Для питерцев это важно. Культурная столица всё-таки, творческие люди. Это одна из причин, почему именно бразильцы», — приводит слова Широкова Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — у команды Владимира Ивича 38 очков за аналогичное количество игр. Замыкает тройку московское «Динамо» — 32 очка.