«В России были футболисты гораздо сильнее Аршавина». Широков ответил на слова Андрея

Генеральный директор клуба Второй лиги «Леон Сатурн», бывший футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал слова бывшего полузащитника «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина, который заявил, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет.

«Андрей Аршавин сказал, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет, согласен ли я? Конечно, нет. В Петербурге – ещё возможно, но в России точно нет. В этот период, который обозначил Аршавин, у нас были Шалимов, Мостовой, Титов, Аленичев – они что, хуже? Если брать по всей России, то были футболисты гораздо сильнее него. К сожалению, для Аршавина», — приводит слова Широкова Metaratings.

Напомним, ранее 42-летний экс-нападающий сборной России, петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что такие футболисты, как он, рождаются не каждые 10-20 лет, а раз в 50 лет. Аршавин является единственным российским игроком в XXI веке, который номинировался на награду лучшему футболисту года «Золотой мяч», в 2008 году заняв в итоговом голосовании шестое место. Аршавин и Широков вместе играли за санкт-петербургский «Зенит».