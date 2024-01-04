«Пусть объяснит». Широков раскритиковал Андрея Аршавина за работу академии «Зенита»

Генеральный директор клуба Второй лиги «Леон Сатурн», бывший футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков раскритиковал заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывшего игрока сине-бело-голубых и сборной России Андрея Аршавина за работу академии санкт-петербургского клуба.

«Почему в «Зените», в Санкт-Петербурге так редко появляются таланты? Это вопрос к Аршавину — он же давно там руководит. Пусть объяснит, почему там никого нет. Вообще в большом клубе своим ребятам тяжело пробиться. Когда вы идёте на первом месте, всегда будет главенствовать результат. Поэтому важно доводить своих воспитанников через команды пониже уровнем, где они будут получать больше игровой практики и выходить на новый уровень, а потом уже возвращаться и выигрывать конкуренцию у сильнейших», — приводит слова Широкова Metaratings.

Напомним, ранее Широков прокомментировал слова Аршавина, который заявил, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет. Роман сказал, что в России за это время были футболисты гораздо сильнее Аршавина. Также ранее Андрей Аршавин признался, что не знает свою должность в «Зените». Аршавин завершил профессиональную футбольную карьеру в январе 2019 года. Он известен по выступлениям за сборную России, петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал».