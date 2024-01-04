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Эксперт бразильского футбола Спивак: по таланту Алип и Ренан рядом не стоят

Эксперт бразильского футбола Спивак: по таланту Алип и Ренан рядом не стоят
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Александр Спивак, являющийся журналистом и специалистом по бразильскому футболу, поделился мнением об игровом уровне защитника «Зенита» Роберта Ренана, который сегодня, 4 января, на правах аренды перешёл в бразильский «Интернасьональ».

«Нынешняя игра Ренана — это комплекс проблем. Я не спорю, что у Ренана есть изъяны. Да, он любит заигрываться, любит играть рискованно, и по физике, может, пока неидеально сложен для центрального защитника. Все эти моменты есть. Тем не менее, вы покупаете Ренана и никак не можете с ним взаимодействовать. Раз ошибся, два ошибся — и усадили в глухой запас. По таланту Алип и Ренан вообще рядом не стоят, однако Алип выполняет то, что должен делать центральный защитник – играет просто и надёжно. Ренан играет где-то сложно, но это не значит, что парня надо засаживать. Сейчас очень ценятся защитники-левши – это большая редкость. С первым пасом, с техникой. Это очень большой талант, и моя мечта, чтобы «Зенит» отбил деньги на этом трансфере, остался доволен, что не [оказался] в финансовом минусе», — приводит слова Спивака «Спорт день за днём».

Напомним, в нынешнем сезоне Ренан принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности 20-летний футболист провёл на поле 585 минут. Действующее трудовое соглашение бразильского игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Нуралы Алип, являвшийся конкурентом Ренана по позиции, в нынешнем сезоне принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности игрок провёл на поле 1769 минут.

После 18 туров чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место, уступая «Краснодару», заработавшему 38 очков.

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