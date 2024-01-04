Мбаппе отказался от выплаты ему бонусов за лояльность, готовясь к уходу из «ПСЖ»

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение отказаться от бонуса за лояльность в размере € 70-80 млн, который полагается ему по контракту в случае, если он не перейдёт в другой клуб бесплатно. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Мбаппе, готовящийся к тому, что бесплатно покинет французский клуб по окончании нынешнего сезона и не намеревающийся продлевать с ним своё трудовое соглашение, уже лишился части выплат, которые мог бы получить минувшим летом в случае пролонгации контракта с «ПСЖ».

Подчёркивается, что если 25-летний нападающий изменит своё решение и останется футболистом «ПСЖ», то он сможет претендовать на получение этих денежных выплат в качестве бонуса лояльности.