Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе отказался от выплаты ему бонусов за лояльность, готовясь к уходу из «ПСЖ»

Мбаппе отказался от выплаты ему бонусов за лояльность, готовясь к уходу из «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение отказаться от бонуса за лояльность в размере € 70-80 млн, который полагается ему по контракту в случае, если он не перейдёт в другой клуб бесплатно. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Мбаппе, готовящийся к тому, что бесплатно покинет французский клуб по окончании нынешнего сезона и не намеревающийся продлевать с ним своё трудовое соглашение, уже лишился части выплат, которые мог бы получить минувшим летом в случае пролонгации контракта с «ПСЖ».

Подчёркивается, что если 25-летний нападающий изменит своё решение и останется футболистом «ПСЖ», то он сможет претендовать на получение этих денежных выплат в качестве бонуса лояльности.

Материалы по теме
Мбаппе — о Месси: скучаю по возможности играть рядом с Лионелем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android