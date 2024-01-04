«Это мерзко». Евгений Ловчев назвал главное разочарование 2023 года в мировом футболе

Ветеран «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о том, что стало главным разочарованием 2023 года в мировом футболе.

«Если брать уровень мирового футбола, то разочарование — это история с ФИФА и УЕФА, которые показали, что самостоятельно ничего не решают. Отстранение России и неотстранение Израиля, ситуация с вроде бы допуском наших юношей, а на самом деле хитростью с недопуском. Мерзко это всё. Это показывает, что на футбол могут влиять политики. Это разрушает ту международную структуру, которая есть, подрывает её авторитет. И это надолго», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее, в начале октября, УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине. Однако вскоре после этого объявления, 10 октября, решение было отменено. Перед этим ряд сборных пообещал бойкотировать матчи с Россией.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.