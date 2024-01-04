Олег Романцев ответил на критику в свой адрес словами Юрия Никулина

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, как реагирует на критику в свой адрес, процитировав великого советского актёра Юрия Никулина.

«Я прислушиваюсь к людям, которые мне интересны, которых я уважаю — пусть даже я не очень знаком с ними. Однажды великий Юрий Никулин сказал такую вещь: «Если вам хочется отомстить врагу, станьте счастливыми, и он этого не переживёт». Классная мысль. Что может быть лучше? Я прожил счастливую жизнь, занимался тем, что очень люблю», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».

Напомним, известному российскому специалисту в четверг, 4 января, исполнилось 70 лет. Романцев был игроком «Спартака» в период с 1976 по 1983 год. Затем он стал главным тренером красно-белых и находился на данном посту с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Когда Романцев был главным тренером «Спартака», красно-белые восемь раз стали чемпионами России и трижды одержали победу в Кубке страны. Сейчас 70-летний Романцев работает в «Пари Нижний Новгород».