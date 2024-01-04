Широков: «Спартак» только в своих мечтах, воспоминаниях был когда-то великим клубом

Генеральный директор клуба Второй лиги «Леон Сатурн», бывший футболист «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и сборной России Роман Широков высказался о том, появился ли у «Краснодара» менталитет победителя, а также сравнил в этом вопросе «быков» с московским «Спартаком».

«Появился ли у «Краснодара» менталитет победителя? Его нет до сих пор. Это не может измениться в один момент. Сейчас они борются за первое место, и этот менталитет потихоньку нарабатывается.

Одномоментно такое не происходит. Дух победителя всё-таки нарабатывается поколениями. Нужно не один раз выиграть, а закрепить этот результат. «Спартак» выиграл один раз, но у них всё это уже давно утратилось. Только в их мечтах, воспоминаниях они когда-то были великим клубом. С каждым годом команда опускается всё ниже и ниже», — приводит слова Широкова Metaratings.

Напомним, в последний раз «Спартак» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2016/2017. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги лидирует «Краснодар» — 38 очков за 18 матчей. «Спартак» же занимает пятое место, набрав 30 очков за аналогичное количество игр. На втором месте располагается «Зенит» — 36 очков за 18 встреч. Замыкает тройку московское «Динамо», у которого 32 очка.