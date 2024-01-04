«Лас-Пальмас» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:30

Сегодня, 4 января, состоится матч 19-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии. В качестве главного арбитра встречи выступит Пабло Гонсалес Фуэртес. Игра начнётся в 23:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 18 туров Ла Лиги «Лас-Пальмас» набрал 25 очков и занимает десятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании сине-гранатовые заработали 38 очков и расположились на третьей строчке.

В последних пяти турах испанской Примеры «Лас-Пальмас» дважды победил, один раз сыграл вничью и дважды потерпел поражение. Подопечные Хави в последних пяти турах два раза победили, дважды сыграли вничью и один раз уступили сопернику.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.