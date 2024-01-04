Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лас-Пальмас» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:30

«Лас-Пальмас» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:30
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 января, состоится матч 19-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии. В качестве главного арбитра встречи выступит Пабло Гонсалес Фуэртес. Игра начнётся в 23:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 19-й тур
04 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 18 туров Ла Лиги «Лас-Пальмас» набрал 25 очков и занимает десятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании сине-гранатовые заработали 38 очков и расположились на третьей строчке.

В последних пяти турах испанской Примеры «Лас-Пальмас» дважды победил, один раз сыграл вничью и дважды потерпел поражение. Подопечные Хави в последних пяти турах два раза победили, дважды сыграли вничью и один раз уступили сопернику.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
«Барселона» перенесла официальную презентацию новичка Витора Роке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android