Роман Широков назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне

Генеральный директор клуба Второй лиги «Леон Сатурн», бывший футболист «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и сборной России Роман Широков рассказал, какая команда Российской Премьер-Лиги станет чемпионом страны в этом сезоне. По мнению бывшего футболиста, санкт-петербургский «Зенит» станет чемпионом РПЛ в текущем сезоне.

«Зенит» с «Краснодаром» ушли на перерыв в отрыве от остальных. Кто станет чемпионом? Всё-таки «Зенит». Более стабильная команда. Однако если «Краснодар» продолжит в таком же духе, то может составить конкуренцию. Пока для них всё идёт положительно. Просто было много примеров, когда одна команда хорошо шла в первой части, навязывала борьбу, а потом рассыпалась. Поэтому варианты возможны», — приводит слова Широкова Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги лидирует «Краснодар». «Быки» набрали 38 очков по итогам 18 матчей и стали зимним чемпионом РПЛ. «Зенит» располагается на второй строчке. В активе сине-бело-голубых 36 очков за аналогичное количество игр. Замыкает тройку московское «Динамо» Марцела Лички, у которого 32 очка.