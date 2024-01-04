Романцев назвал причину, по которой нужно болеть за «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, почему нужно болельщикам нужно поддерживать красно-белых.

«Почему нужно болеть за «Спартак»? Ответ будет неожиданным. Но за кого ещё? (улыбается). Народная команда», — сказал Романцев в подкасте «Звук» на YouTube-канале ФК «Спартак».

Напомним, известному российскому специалисту в четверг, 4 января, исполнилось 70 лет. Романцев был игроком «Спартака» в период с 1976 по 1983 год. Затем он стал главным тренером красно-белых и находился на данном посту с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Когда Романцев был главным тренером «Спартака», красно-белые восемь раз стали чемпионом России и трижды одержали победу в Кубке страны. Также Романцев дважды возглавлял сборную России — с 1994 по 1996, а также с 1998 по 2002 год. Сейчас 70-летний Романцев работает в «Пари Нижний Новгород».