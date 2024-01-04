«Осасуна» переиграла «Альмерию» в матче 19-го тура Ла Лиги

Сегодня, 4 января, состоялся матч 19-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Осасуна» и «Альмерия». Команды играли на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 27-й минуте первого тайма. Отличился хорватский нападающий Анте Будимир. Для 32-летнего форварда «Осасуны» этот мяч стал девятым забитым в 19 играх. Также на счету футболиста две результативные передачи.

После этой победы в активе «Осасуны» стало 22 очка. Команда расположилась на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Альмерия» занимает последнюю строчку в чемпионате, набрав пять очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.