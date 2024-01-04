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Евгений Ловчев поделился ожиданиями от «Спартака» в 2024 году

Евгений Ловчев поделился ожиданиями от «Спартака» в 2024 году
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Ветеран «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал, что ожидает от красно-белых в новом году.

«У меня нет сомнений в том, что будет смена тренера, потому что Абаскаль пока учится на «Спартаке», а не даёт результат. Слишком много суеты, чтобы быть уверенным в том, что это тренер на несколько лет, который может приносить титулы.

Но важно, чтобы смена произошла в спокойном режиме, когда стало бы окончательно понятно, что пора перемен наступила, а следующий тренер был бы более классным, — у которого уже был результат в резюме. У «Спартака» приличный состав, с ним можно побороться за высокие места, а не только экспериментировать», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, «Спартак» завершил первую часть сезона-2023/2024 на пятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков по результатам 18 проведённых матчей. Следующий матч в рамках внутреннего первенства красно-белые проведут 2 марта — в этот день «Спартак» сыграет с «Зенитом» на выезде. Лидером РПЛ является «Краснодар», в активе которого 38 очков.

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