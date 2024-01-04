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«Просто любуюсь этим мальчишкой». Ловчев назвал игрока, который является открытием года

«Просто любуюсь этим мальчишкой». Ловчев назвал игрока, который является открытием года
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Ветеран «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал, какой футболист Российской Премьер-Лиги является для него главным открытием по итогам 2023 года.

«Открытие года — Файзуллаев. Просто любуюсь этим мальчишкой, который буквально ворвался в наш чемпионат», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, 20-летний Аббосбек Файзуллаев присоединился к армейцам этим летом, перейдя из узбекского «Пахтакора», по информации Transfermarkt, за € 500 тыс.

В нынешнем сезоне Аббос сыграл за ЦСКА в 18 матчах во всех турнирах, где отметился двумя мячами и восемью голевыми передачами. Футболист был признан лучшим игроком красно-синих в первой части сезона-2023/2024 по мнению болельщиков клуба. На данный момент его рыночная стоимость составляет € 4 млн.

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