Романцев рассказал о совмещении работы в «Спартаке» и в сборной России

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев поделился воспоминаниями о совмещении работы главным тренером московского клуба и сборной России.

«Тяжело ли было совмещать работу в «Спартаке» и сборной России? Нет, потому что 12 игроков «Спартака» — футболисты сборной России. Мы ведь на сборах не в Новогорске жили, а в Тарасовке. К нам приезжали 3-4 пацана, знакомых до мозга костей, и все жили по своим номерам», — сказал Романцев в подкасте «Звук» на YouTube-канале ФК «Спартак».

Напомним, известному российскому специалисту в четверг, 4 января, исполнилось 70 лет. Романцев был игроком «Спартака» в период с 1976 по 1983 год. Затем он стал главным тренером красно-белых и находился на этом посту с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Когда Романцев был главным тренером «Спартака», красно-белые восемь раз стали чемпионами России и трижды одержали победу в Кубке страны. Кроме того, Романцев дважды возглавлял сборную России — с 1994 по 1996, а также с 1998 по 2002 год. Сейчас 70-летний Романцев работает в «Пари Нижний Новгород».