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Черногорский игрок «Черноморца» рассказал о переходе в российский клуб

Черногорский игрок «Черноморца» рассказал о переходе в российский клуб
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Черногорский защитник «Черноморца» Никола Кумбурович рассказал о переходе в клуб из Новороссийска. Напомним, 2023 год футболист начинал в качестве игрока футбольного клуба «Турон» из Узбекистана.

«Посреди сезона я получил предложение из России, от «Черноморца». Естественно, я долго не раздумывал и принял его, о чём ни секунды не жалел. Новороссийск просто невероятен, впечатления сложно даже описать. В первую очередь меня привлекло расположение города, возможность доступа к морю в любой момент. Потом я уже познакомился с людьми, живущими там — добрые, отзывчивые. Я счастлив там», — приводит слова Кумбуровича «РБ Спорт».

24-летний Кумбурович является воспитанником черногорской «Подгорицы». За «Черноморец» Никола выступает с лета 2023 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 17 матчах команды из Новороссийска во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 275 тысяч.

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