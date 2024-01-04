«Лас-Пальмас» — «Барселона»: стартовые составы команд

Сегодня, 4 января, состоится матч 19-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Барселона». Команды сыграют на стадионе «Гран Канария» в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Лас-Пальмас»: Вальес, Суарес, Коко-Басси, Мармоль, Кардона, Родригес, Перроне, Муньос, Молейро, Эль-Хаддади, Рамирес.

«Барселона»: Пенья, Бальде, Кунде, Араухо, Канселу, Роберто, Гюндоган, Де Йонг, Торрес, Рафинья, Левандовски.

После 18 туров Ла Лиги «Лас-Пальмас» набрал 25 очков и занимает десятое место. В свою очередь сине-гранатовые после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании заработали 38 очков и расположились на третьей строчке.

В последних пяти турах испанской Примеры «Лас-Пальмас» дважды победил, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения. Подопечные Хави в последних пяти турах два раза победили, дважды сыграли вничью и один раз уступили.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.