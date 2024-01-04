«Худший месяц для травм». Диогу Жота подвёл итоги декабря для «Ливерпуля»

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал выступление своего клуба в декабре, а также заявил о своей готовности помочь команде в текущем месяце.

«Наверное, это худший месяц (декабрь. — Прим. «Чемпионата») для травм из-за количества игр, которые у нас были. Но, по крайней мере, команда на поле добывала эти три очка, даже когда мы дважды не смогли выиграть дома, что было, наверное, хуже всего, нам всё равно удалось избежать поражения и остаться на вершине лиги.

Теперь я вернулся сюда и хочу помочь, особенно в этом месяце, когда мы потеряли ещё двух игроков, [Ватару] Эндо и Мохамеда Салаха, нам нужны все, кто в форме и готов помочь», — приводит слова Жоты официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, Жота не принимал участия в матчах англичан с 30 ноября по 26 декабря 2023 года из-за травмы. За это время «Ливерпуль» успел провести восемь матчей во всех турнирах.