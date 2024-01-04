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«Атлетик» в гостях переиграл «Севилью» и поднялся на третье место в Ла Лиге

«Атлетик» в гостях переиграл «Севилью» и поднялся на третье место в Ла Лиге
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Сегодня, 4 января, состоялся матч 19-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 21:15 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Первый гол был забит на исходе первого получаса игры. С передачи Иньиго Руиса отличился полузащитник «Атлетика» Микель Весга. Второй мяч в ворота Марко Дмитровича отправил Айтор Паредес, откликнувшийся на передачу экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреры.

После этой победы в активе «Атлетика» стало 38 очков. По данному показателю команда из Бильбао сравнялась с мадридским «Атлетико» и каталонской «Барселоной», однако в турнирной таблице баски расположились выше и заняли третью строчку турнирной таблицы. «Севилья» с 16 очками находится на 16-й позиции.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Испания - Примера . 19-й тур
04 января 2024, четверг. 21:15 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 2
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Весга – 30'     0:2 Паредес – 76'    
Турнирная таблица Ла Лиги
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