«Атлетик» в гостях переиграл «Севилью» и поднялся на третье место в Ла Лиге

Сегодня, 4 января, состоялся матч 19-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 21:15 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Первый гол был забит на исходе первого получаса игры. С передачи Иньиго Руиса отличился полузащитник «Атлетика» Микель Весга. Второй мяч в ворота Марко Дмитровича отправил Айтор Паредес, откликнувшийся на передачу экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреры.

После этой победы в активе «Атлетика» стало 38 очков. По данному показателю команда из Бильбао сравнялась с мадридским «Атлетико» и каталонской «Барселоной», однако в турнирной таблице баски расположились выше и заняли третью строчку турнирной таблицы. «Севилья» с 16 очками находится на 16-й позиции.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.