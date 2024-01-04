Игрок «Ливерпуля» Жота высказался об отъезде Салаха на Кубок африканских наций

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота высказался об отсутствии форварда «красных» Мохамеда Салаха из-за грядущего выступления в Кубке африканских наций в составе сборной Египта. Напомним, турнир пройдёт с 13 января по 11 февраля в Кот-д’Ивуаре.

«Если я правильно помню, мы неплохо справились с этой задачей два года назад. Но это всегда непросто, потому что команда привыкла к Мо (Мохамеду Салаху. — Прим. «Чемпионата») на правом фланге, и мы знаем, какую угрозу он представляет для соперника. Одного его присутствия достаточно, иногда ему даже не нужно касаться мяча.

Сейчас у нас такого не будет, это точно, поэтому нам нужно адаптироваться. С другой стороны, я знаю, что у нас в команде достаточно игроков, чтобы скрыть его отсутствие. Надеюсь, так оно и получится. Мы знаем, что с ним будет легче, но мы все готовы попытаться [справиться без него]», — приводит слова Жоты официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне 31-летний Салах принял участие в 27 играх «Ливерпуля» во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач.