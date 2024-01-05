Деку: ни один игрок не покинет «Барселону» в зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о возможных продажах клубом игроков в нынешнее зимнее трансферное окно, а также рассказал о вероятности покупки полузащитника «Жироны» Алеша Гарсии.

«Ни один игрок не уйдёт в январе.

Алеш Гарсия? Нам нравятся многие игроки, но их подписание не зависит от нас. Мы должны обеспечить финансовый фэйр-плей. Если мы сумеем создать его, то посмотрим», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Гарсия выступает за «Жирону» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 20 млн.