Беллингем стал самым дорогим футболистом в мире по версии CIES

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем возглавил рейтинг самых дорогих футболистов по версии международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory). Согласно данным источника, стоимость футболиста «королевского» клуба составляет € 267,5 млн.

На втором месте расположился нападающий «Манчесетер Сити» Эрлинг Холанд. Стоимость норвежца составляет € 251,2 млн. На третьем месте находится вингер «Реала» Винисиус Жуниор (€ 250,3 млн). Четвёртую строчку занимает ещё один игрок мадридцев Родриго Гоэс (€ 247,9 млн). Пятёрку самых дорогих футболистов замыкает игрок лондонского «Асренала» Букайо Сака (€ 223 млн).

Топ-20 самых дорогих футболистов мира Фото: CIES

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом за € 103 млн. В этом сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 22 матч во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.