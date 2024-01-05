Евгений Ловчев назвал главную интригу РПЛ в 2024 году

Ветеран «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от Российской Премьер-Лиги в 2024 году.

«Для меня главная пока интрига года — это то, сумеет ли «Краснодар» удержать первое место в чемпионате? Как долго продержится команда на первом месте? Хотел бы, чтобы у нас впервые за пять последних лет у нас была такая борьба. Это важно для чемпионата, чтобы интерес к нему рос», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги лидирует «Краснодар». «Быки» набрали 38 очков по итогам 18 матчей и стали зимним чемпионом РПЛ. «Зенит» располагается на второй строчке. В активе сине-бело-голубых 36 очков за аналогичное количество игр. Замыкает тройку московское «Динамо» Марцела Лички, у которого 32 очка.